США не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив

Вашингтон также призвал Тегеран, пригрозивший перекрыть Ормузский пролив, и другие страны обеспечить свободу судоходства, в том числе перевозки энергоносителей, в обоих стратегически важных проливах.

США заявляют, что намерены обеспечить свободу судоходства и т ранспортировки энергоресурсов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента.

"Мы призываем Иран и все страны уважать свободу транспортировки энергоносителей, торговли и судоходства, а также свободу судоходства", - цитирует Reuters слова представителя Госдепартамента, отмечая, что его высказывания относились к Ормузскому и Баб-эль-Мандебскому проливам.

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил в понедельник, что Иран перекроет Ормузский пролив для экспорта нефти, если лишится возможности использовать его.

Президент США Дональд Трамп 22 апреля решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, которые были возобновлены в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев. Это Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, через него транспортируется значительная часть нефти, добываемой в странах Ближнего Востока. Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря, он является кратчайшим путем транспортировки нефти от месторождений Ближнего Востока до рынков в Европе и Северной Америке. На одном из берегов Баб-эль-Мандебского пролива находится Йемен, где действуют шиитские мятежники-хуситы, США подозревают Иран в их поддержке.