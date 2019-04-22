Азербайджан выразил протест ООН

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала информацию о том, что Армения, помимо своего годового отчета, представила в Совет ООН по правам человека также отчет сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и о том, что эти документы размещены на официальном сайте ООН. Как сообщила сегодня журналистам Лейла Абдуллаева, тут не может идти речь о годовом отчете, представленном в Совет ООН по правам человека.

«Мы неоднократно становились свидетелями того, как СМИ Армении представляли определенные темы таким образом, чтобы они соответствовали их интересам. Армянская сторона не в первый раз прилагает к своим письмам бумаги незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. ООН и ОБСЕ заявляли в ответ на злоупотребление Арменией своим членством в организациях в виде вкладывания бумаг режима в свои письма, что эти распространяемые документы никоим образом не отражают их позиции. При внимательном рассмотрении документа там ясно написано, что распространение приложения к документу не отражает какой-либо позиции Секретариата ООН по его сути», - сообщила пресс-секретарь МИД.

Как отметила Абдуллаева, точно так же в ОБСЕ отмечается, что распространяемая на основе подобных документов информация не отражает позиции организации.

«В целом Армении, оккупировавшей территории Азербайджана и осуществившей на них этническую чистку в отношении азербайджанцев, а также учинившей в ходе оккупации преступления против человечности, подобные геноциду в Ходжалы, лишившей сотни тысяч азербайджанцев права жить в родных домах, должно быть стыдно распространять какие-либо документы о правах человека. Такими поступками Армения обманывает, в первую очередь, свое население, пытаясь создать видимость признания созданного ею на оккупированных территориях марионеточного режима», - отметила Абдуллаева.

Что касается документа, распространенного представительством Армении в ООН, то, по словам пресс-секретаря министерства, в ответ на подобные провокации Армении, в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН были обнародованы письма протеста, отражающие позицию Азербайджана и отрицающие какую-либо законную силу указанных документов: «В связи с конкретным данным случаем постоянным представителем Азербайджана при отделении ООН в Женеве и при других международных организациях была проведена встреча с руководителем отдела договоров по правам человека Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на которой был выражен протест и заявлено об отсутствии законной силы бумаг, приложенных к письму постоянного представительства Армении в Женеве и недопустимости подобных попыток».