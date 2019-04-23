Сильный пожар в Версале видео
Сильный пожар вспыхнул вечером во вторник во французском городе Версаль, недалеко от знаменитого дворцово-паркового комплекса, передает РИА Новости.
Incendie en cours à #Versailles pic.twitter.com/HI3nfOFX2O— Ayma147 (@ayma147) 23 апреля 2019 г.
"Пожар на улице Парк де Кланьи в Версале. Пожалуйста, избегайте этого района до окончания работы экстренных служб", - говорится в Twitter местной полиции.
По информации пожарной службы Версаля, возгорание произошло в автомобильном магазине.
Движение по прилегающим к месту инцидента улицам ограничено. Как сообщает телеканал BFMTV, в результате пожара никто не пострадал. На многочисленных видеозаписях в социальных сетях видно большие клубы густого дыма, поднимающиеся над крышами домов.
На территории города находится дворец, который с 1666 по 1789 год был официальной королевской резиденцией. В 1801 году получил статус музея и был открыт для публики, а с 1830 года музеем стал весь архитектурный комплекс Версаля. В 1837 году в королевском дворце открылся Музей истории Франции. Версальский дворец и парк в 1979 году были включены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 апреля 2019 г.