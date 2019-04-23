В России арестовали бывшего главного судебного пристава Армении

Российский суд арестовал на 40 дней бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна для рассмотрения вопроса о его экстрадиции на родину, сообщила во вторник РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

"В результате сотрудничества прокуратур Армении и РФ российский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры России об аресте Миграна Погосяна сроком на 40 дней для рассмотрения вопроса о его экстрадиции", - сказала Хачатрян.

Она добавила, что Генпрокуратура Армении предоставила российской стороне все документы, необходимые для экстрадиции.

Ранее Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, он был объявлен в розыск.

В армянской полиции сообщили РИА Новости, что оперативные сведения о месте нахождения бывшего чиновника поступили в главное управление уголовного розыска республики и 19 апреля при тесном взаимодействии сотрудников угрозыска Армении и МВД РФ Погосян был обнаружен и задержан в Петрозаводске.