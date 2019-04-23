Ильхам Алиев: «В Азербайджане не ожидается никаких проблем в связи со стабильностью маната»

В Азербайджане не ожидается никаких проблем в связи со стабильностью маната. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с жителями, принимая участие в открытии автомобильной дороги Мардакан-Гала в Хазарском районе Баку, сообщает АзерТАдж.

«Меня радует работа, проводимая в каждом районе. Очень рад, что все дела в Хазарском районе идут хорошо, проводятся работа по благоустройству и созиданию, хозяйственные работы. Хорошие результаты были и в прежние годы, и мы вместе развиваем нашу страну. Все граждане повсюду вносят вклад в наше общее развитие», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что власти усиливают страну, укрепляют международные позиции Азербайджана, наращивают военную мощь, стремятся к решению социальных вопросов.

«Указы, подписанные мною в последнее время, и вправду, действенны, важны, в то же время демонстрируют нашу политику. Могу сказать, что таких указов не встретишь в других странах. К примеру, допустим, в чем истоки проблемных кредитов? В девальвации. Почему произошла девальвация? Потому что цены на нефть сократились в 4 раза, уменьшились наши доходы, упал курс маната, и люди пострадали от этого. Мы максимально старались стабилизировать ситуацию, чтобы была стабильность, чтобы манат стабилизировался. Вот уже долгое время манат остается стабильным. Наше нынешнее экономическое и финансовое положение дает основание сказать, что никаких проблем, связанных со стабильностью маната, не ожидается. С ростом экономических, финансовых возможностей мы направили усилия в первую очередь на решение проблемных кредитов и решили данный вопрос, причем на самом высоком уровне. В настоящее время Указ опубликован, и содержащиеся там статьи, уверен, очень важны для всех граждан, имеющих кредитный долг. Это касается более 600 тысяч человек, процесс выдачи компенсаций уже начался», - сказал глава государства.