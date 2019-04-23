МИД России о нападках США на Иран

США под предлогом выдуманных претензий к Ирану пытаются нарастить внешнее давление на ИРИ, чтобы добиться извне смены власти в суверенном государстве, заявляет МИД РФ, передает РИА Новости.

"Несмотря на регулярные подтверждения МАГАТЭ, что Тегеран скрупулезно выполняет все предписания СВПД, Вашингтон безосновательно обвиняет его в тайных ракетно-ядерных намерениях. Цель - под предлогом выдуманных претензий максимально нарастить внешнее давление на Иран, чтобы вопреки международному праву добиться извне смены власти в суверенном государстве", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.