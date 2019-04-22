Ким Чен Ын едет на переговоры с Путиным

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Переговоры лидеров двух стран состоятся 25 апреля во Владивостоке, сообщает ТАСС.

Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом. По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, российская сторона намерена способствовать закреплению позитивных тенденций, которые были созданы благодаря инициативам КНДР по отказу от ракетно-ядерных испытаний и закрытию ядерного полигона, что привело к нормализации отношений Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном.