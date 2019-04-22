Россиянин тайно пытался провезти в Азербайджан миллионы рублей Фото
Таможенными органами Азербайджана предотвращена попытка незаконного ввоза в страну незадекларированных трех миллионов рублей, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.
Согласно информации, на таможенном посту «Ханоба» Главного таможенного управления Азербайджана во время осмотра принадлежащего гражданину России автомобиля Toyota Camry таможенниками были обнаружены три миллиона незадекларированных российских рублей. Денежные купюры были спрятаны в упаковке из-под риса в заднем багажнике машины.