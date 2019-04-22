Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не должен встречаться один на один с российским лидером Владимиром Путиным, заявил экс-сотрудник украинского минобороны и член команды Зеленского Иван Апаршин.

«Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате (прямых переговоров лидеров двух стран). Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать», – заявил Апаршин в эфире телеканала ZIK.

По словам Апаршина, к переговорам с российским лидером нужно привлечь США, Великобританию и страны из «нормандской четверки», в противном случае переговоры будут «бесперспективными».

Кроме того, советник Зеленского заявил, что вести переговоры с сепаратистами так называемых «ДНР» и «ЛНР» не нужно: «Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может позволить себе разговаривать с этими людьми».