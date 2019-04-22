По ее словам, в связи с этим с ней встретился председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

«В социальных сетях и СМИ были растиражированы мои обращения о сборе денег на услуги адвоката, который должен защищать наши интересы в деле Элины. Сразу после распространения этого обращения мне позвонил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров. Он принес мне соболезнования и сказал, что гибель Элины Гаджиевой оставила глубокий след в большой адвокатской семье. Он также сказал мне, что необходимости в сборе денег на адвокатскую помощь нет, Коллегия адвокатов по собственной инициативе встанет на защиту моих прав.

Кроме этого, Анар Багиров пригласил меня в Коллегию адвокатов, где я встретилась с ним. Он еще раз выразил мне соболезнования и познакомил с адвокатами Севиндж Алиевой, Азером Нагиевым и Эмином Исаевым, которые будут защищать мои права. Анар Багиров дал слово, что лично будет контролировать защиту моих прав. Он подчеркнул, что защита моих прав поручена профессиональным адвокатам, которые разделяют нашу боль», - сказала Севиль Гусейнова.

По ее словам, обеспечение защиты ее прав на безвозмездной основе со стороны Коллегии адвокатов освободили ее от необходимости сбора денег на адвокатские услуги.

«Поэтому хочу заявит, что ни я, ни моя семья на эти цели не собираем денег. Если кто-то от моего имени будет собирать деньги, то знайте, что это ложь. Также хочу сказать, что до этого времени также не получала от кого-либо денег на эти цели. Хочу выразить свою благодарность всем соотечественникам, которые не остались равнодушны к нашему горю», - сказал она.