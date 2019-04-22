Образцы вооружения, военной и специальной техники, предназначенные для применения на совместных азербайджано-турецких учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019», были осмотрены сегодня специалистами и личным составом, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Личный состав был проинформирован о правилах эксплуатации, применения, а также боевых и других возможностях военной техники.

К совместным азербайджано-турецким учениям, проводимым в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами, будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения ПВО и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

Отметим, что учения пройдут с 1 по 3 мая.