Иранский генерал бежал с секретными документами?

Командир подразделения внутренней безопасности Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Али Насири бежал из Ирана и попросил политического убежища в посольстве США в одной из стран Персидского залива. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Отмечается, что 21 апреля государственные иранские СМИ сообщили о назначении на пост командира подразделения внутренней безопасности КСИР бригадного генерала Фатхуллы Джумейри, который заменил Насири. Причины данной перестановки не были указаны.