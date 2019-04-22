Иранский генерал бежал с секретными документами?
Командир подразделения внутренней безопасности Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Али Насири бежал из Ирана и попросил политического убежища в посольстве США в одной из стран Персидского залива. Об этом пишет NEWSru.co.il.
Отмечается, что 21 апреля государственные иранские СМИ сообщили о назначении на пост командира подразделения внутренней безопасности КСИР бригадного генерала Фатхуллы Джумейри, который заменил Насири. Причины данной перестановки не были указаны.
Подразделение внутренней безопасности КСИР отвечает за обеспечение личной безопасности военных и гражданских высокопоставленных лиц, охрану стратегических объектов и контрразведку.
Издание отмечает, что бегству Насири предшествовал его открытый конфликт с Хуссейном Таебом, представителем верховного лидера ИРИ Али Хаменеи в командовании КСИР.
Согласно сообщению, беглый генерал доставил в посольство США секретные документы, касающиеся иранских ядерной и ракетной программ, а также поездок сотрудников иранских спецслужб за границу под дипломатическим прикрытием.
Ответственным за расследование обстоятельств бегства Насири назначен ветеран КСИР, доверенное лицо иранского лидера Вахид Хаганиан.