В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей хозяйственных служб, посвященное методам работы, устранению негативных случаев и борьбе с коррупцией.

Касаясь требований, которые выдвинул президент Ильхам Алиев перед госслужащими, Эльдар Азизов отметил, что каждый человек, занимающий руководящую должность, должен работать абсолютно прозрачно, не допускать никаких случаев коррупции, эффективно использовать бюджетные средства и самое главное – работать с «чистыми руками».

Глава ИВ Баку добавил, что несмотря на все это, до сих пор сохраняются некоторые негативные случаи, с которыми будет вестись серьезная борьба, а о выявленных фактах сообщено в правоохранительные органы.

Рассказывая о работе служб, входящих в ИВ города Баку, Эльдар Азизов отметил, что в целях исполнения распоряжения главы государства об обновлении лифтового хозяйства столицы, идет подготовка к подписанию соглашения с немецкой компанией Wittur Holding GMBH.

Он подчеркнул важность того, что общественность должна быть проинформирована о стоимости закупаемых лифтов и что в целях обеспечения прозрачности в будущем общественности будет сообщено о всех заключаемых соглашениях и ценах на закупаемые товары.

Стоит добавить, что проведенное haqqin.az расследование установило, что по соглашению стоимость одного лифта обойдется в 12 тысяч долларов. Во времена, когда ПО «Бакылифтремонт» возглавлял Гудрат Шукюров, лифты с куда более слабыми параметрами закупались по 25 тысяч долларов.

Глава ИВ Баку также коснулся некоторых негативных случаев, допускаемых в процессе приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Эльдар Азизов выразил уверенность, что после того, как до конца года детские сады перейдут на электронную форму приема детей, такие негативные случаи будут устранены и будет обеспечена прозрачность в этой сфере.

Информируя собравшихся о широкомасштабных работах по благоустройству, которые проводятся в Баку, Эльдар Азизов выразил благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой и возглавляемой ею организации İDEA за активность в этой сфере и проведенную большую работу.

В своем выступлении Эльдар Азизов также проинформировал о реформах в городском хозяйстве и работах, которые будут проведены в столице в ближайшее время.