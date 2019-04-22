Ким Чен Ын рассказал о своей мечте Видео
Северокорейский лидер Ким Чен Ын, который сегодня утром прибыл в Приморский край (РФ) для встречи с президентом Владимиром Путиным, заявил, что всегда мечтал побывать в России, пишет ТАСС.
"Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию. Надеюсь, и в будущем приеду в вашу страну...", - приводит его слова пресс-служба администрации Приморья.
Ким Чен Ын также добавил, что его отец Ким Чен Ир питал большую любовь к России, и теперь, следуя традициям, глава северокорейского государства планирует укрепить сотрудничество между странами.
Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронированном поезде утром 24 апреля. Он направляется во Владивосток для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 25 апреля.
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток в зеленом поезде и черной шляпе pic.twitter.com/2zJR902g3N— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 апреля 2019 г.