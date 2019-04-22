Северокорейский лидер Ким Чен Ын, который сегодня утром прибыл в Приморский край (РФ) для встречи с президентом Владимиром Путиным, заявил, что всегда мечтал побывать в России, пишет ТАСС.

"Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию. Надеюсь, и в будущем приеду в вашу страну...", - приводит его слова пресс-служба администрации Приморья.

Ким Чен Ын также добавил, что его отец Ким Чен Ир питал большую любовь к России, и теперь, следуя традициям, глава северокорейского государства планирует укрепить сотрудничество между странами.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронированном поезде утром 24 апреля. Он направляется во Владивосток для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 25 апреля.