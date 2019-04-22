Отменен концерт Сэма Смита в Баку

27 апреля на сцену «Кристалл Холл» выйдет не Сэм Смит, а Джесси Джей.

Вслед за отменой ряда концертов в рамках южноафриканского турне, врачи рекомендовали Сэму Смиту приостановить последующие выступления и взять отдых. В результате чего был отменен и концерт в Баку.

Организаторы «Формулы-1» быстро нашли Смиту замену, пригласив в Баку одну из ярких вокалисток современности - Джесси Джей. Исполнительница мировых хитов Price Tag, Domino и Bang Bang выступит в субботу вечером.