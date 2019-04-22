Mediclub снизила цены на ЭКО

Оплодотворенную яйцеклетку с помощью тонкого катетера имплантируют в матку. При успешном завершении процесса ЭКО дальнейшая беременность протекает как обычно. Метод ЭКО высокоэффективен, однако это довольно сложный процесс, который протекает в несколько этапов, под постоянным наблюдением лечащего врача.

В настоящее время экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) считается самым надежным и эффективным методом лечения бесплодия. Суть метода заключается в оплодотворении яйцеклетки вне организма в условиях эмбриологической лаборатории с использованием сперматозоидов супруга или донорской спермы.

Развившиеся яйцеклетки извлекаются из яичника методом пункции, а дальше в условиях эмбриологической лаборатории оплодотворяются заранее подготовленными сперматозоидами супруга или донора спермы. Процесс оплодотворения можно осуществить как методом ИКСИ, так и конвенциональным методом. Дальше оплодотворенные яйцеклетки помещают в инкубатор термостат, где происходит деление клеток и образование жизнеспособных эмбрионов.

Процесс деления обычно проходит от 3-х до 5-ти дней . На заключительном этапе врач отбирает жизнеспособные эмбрионы и имплантирует их в полость матки.

Как и почему ставится диагноз "бесплодие" ?

Бесплодной считается пара с отсутствием беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни без применения методов контрацепции. Только в этом случае начинается обследование с целью выяснения причины бесплодия.

1. Мужское бесплодие. Как показывает статистика, в 40% случаев зачатие невозможно из-за проблем с подвижностью, активностью и жизнеспособностью мужского семени. По этой причине мы настаиваем на том, чтобы пары вместе приходили на консультацию, а мужчина обязательно сдал анализ спермиограммы.

2. Aновуляция. Чаще всего причиной ановуляции является поликистоз яичников.

3. Непроходимость фаллопиевых труб. Довольно частой причина бесплодия является спаечный процесс в фаллопиевых (маточных) трубах. Xламидиоз, эндометриоз, ранее перенесенные аборты – все эти факторы способствуют появлению спаек, которые сужают просвет труб, делая их непроходимыми. В результате созревшая яйцеклетка и вполне жизнеспособный сперматозоид могут просто не встретиться, и в результате зачатие просто не может произойти. Чтобы проверить проходимость маточных труб, врач-гинеколог обычно проводит гистеросальпингографию. Hо если даже трубы непроходимы, это не приговор, так как новейшие технологии помогают нам решить эту проблему при помощи эндоскопической (лапароскопической) хирургии. Врач производит удаление спаек и в результате восстанавливается проходимость маточных труб. При изучении причин бесплодия мы нередко сталкиваемся с различными патологиями полости матки. Например, синехии после абортов или различные субмукозные узлы. Эндометриоз также можно отнести к частым причинам бесплодия. В 20% случаев врачи не могут найти причину бесплодия, это называется необъяснимое (идиопатическое) бесплодие.

К кому обращаться за ЭКО ?

ЭКО назначается в случаях беслодия, которые не лечатся другими методами, сюда можно отнести случаи серьезных патологий маточных труб, ранее проведенные 2 неудачные попытки инсеминации, ановуляция, очень низкий уровень или полное отсутствие подвижных здоровых сперматозоидов, эндометриозе и так далее A чем отличаются ИКСИ и классическое ЭКО? ИКСИ, или интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (от английского ICSI — Intra Cytoplasmic Sperm Injection), представляет собой искусственное введение сперматозоида непосредственно в яйцеклетку. В процессе классического ЭКО подготовленную и очищенную сперму помещают в питательную среду вместе с яйцеклетками. Сперматозоиды самостоятельно преодолевают барьеры яйцеклетки и оплодотворяют ее.

Какие факторы больше всего определяют успех ЭКО?

Самый важный фактор, определяющий успех ЭКО - это возраст женщины. Чем моложе женщина, тем лучше результат, т.е. выше шанс наступления беременности в программе ЭКО. К 40 годам даже методом ЭКО шанс наступления беременности не больше 15%. Это происходит из за уменьшения резерва яйцеклеток.

На что должны обращать внимание пациенты во время ЭКО?

ЭКО занимает, в общей сложности, приблизительно месяц. Процедура сама по себе довольно безболезненная и безопасная при условии, что вы обратились к специалисту. Единственное, что требуется от пациентки, это точно выполнять указания врача. Один из самых часто задаваемых вопросов касается цены этой процедуры. Надо сказать, что во всем мире процедура ЭКО является достаточно дорогой, и не все пары могут себе позволить прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению. Мы хотим обрадовать наших пациентов и сообщаем, что цены на ЭКО клинике Mediclub значительно снизились, и сейчас стоимость экстракорпорального оплодотворения со стимуляцией овуляции 3200 манат.