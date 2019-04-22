Mediclub снизила цены на ЭКО
В настоящее время экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) считается самым надежным и эффективным методом лечения бесплодия. Суть метода заключается в оплодотворении яйцеклетки вне организма в условиях эмбриологической лаборатории с использованием сперматозоидов супруга или донорской спермы.
Оплодотворенную яйцеклетку с помощью тонкого катетера имплантируют в матку. При успешном завершении процесса ЭКО дальнейшая беременность протекает как обычно. Метод ЭКО высокоэффективен, однако это довольно сложный процесс, который протекает в несколько этапов, под постоянным наблюдением лечащего врача.
Сначала при помощи гормональных лекарств проводится гиперстимуляция яичников. Дальнейшее развитие яйцеклеток (фолликулов) наблюдается при помощи ультразвукового сканирования.
Развившиеся яйцеклетки извлекаются из яичника методом пункции, а дальше в условиях эмбриологической лаборатории оплодотворяются заранее подготовленными сперматозоидами супруга или донора спермы. Процесс оплодотворения можно осуществить как методом ИКСИ, так и конвенциональным методом. Дальше оплодотворенные яйцеклетки помещают в инкубатор термостат, где происходит деление клеток и образование жизнеспособных эмбрионов.
Процесс деления обычно проходит от 3-х до 5-ти дней . На заключительном этапе врач отбирает жизнеспособные эмбрионы и имплантирует их в полость матки.
Как и почему ставится диагноз "бесплодие" ?
Бесплодной считается пара с отсутствием беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни без применения методов контрацепции. Только в этом случае начинается обследование с целью выяснения причины бесплодия.
1. Мужское бесплодие. Как показывает статистика, в 40% случаев зачатие невозможно из-за проблем с подвижностью, активностью и жизнеспособностью мужского семени. По этой причине мы настаиваем на том, чтобы пары вместе приходили на консультацию, а мужчина обязательно сдал анализ спермиограммы.
2. Aновуляция. Чаще всего причиной ановуляции является поликистоз яичников.
3. Непроходимость фаллопиевых труб. Довольно частой причина бесплодия является спаечный процесс в фаллопиевых (маточных) трубах. Xламидиоз, эндометриоз, ранее перенесенные аборты – все эти факторы способствуют появлению спаек, которые сужают просвет труб, делая их непроходимыми. В результате созревшая яйцеклетка и вполне жизнеспособный сперматозоид могут просто не встретиться, и в результате зачатие просто не может произойти. Чтобы проверить проходимость маточных труб, врач-гинеколог обычно проводит гистеросальпингографию. Hо если даже трубы непроходимы, это не приговор, так как новейшие технологии помогают нам решить эту проблему при помощи эндоскопической (лапароскопической) хирургии. Врач производит удаление спаек и в результате восстанавливается проходимость маточных труб. При изучении причин бесплодия мы нередко сталкиваемся с различными патологиями полости матки. Например, синехии после абортов или различные субмукозные узлы. Эндометриоз также можно отнести к частым причинам бесплодия. В 20% случаев врачи не могут найти причину бесплодия, это называется необъяснимое (идиопатическое) бесплодие.
К кому обращаться за ЭКО ?
ЭКО назначается в случаях беслодия, которые не лечатся другими методами, сюда можно отнести случаи серьезных патологий маточных труб, ранее проведенные 2 неудачные попытки инсеминации, ановуляция, очень низкий уровень или полное отсутствие подвижных здоровых сперматозоидов, эндометриозе и так далее A чем отличаются ИКСИ и классическое ЭКО? ИКСИ, или интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (от английского ICSI — Intra Cytoplasmic Sperm Injection), представляет собой искусственное введение сперматозоида непосредственно в яйцеклетку. В процессе классического ЭКО подготовленную и очищенную сперму помещают в питательную среду вместе с яйцеклетками. Сперматозоиды самостоятельно преодолевают барьеры яйцеклетки и оплодотворяют ее.
Какие факторы больше всего определяют успех ЭКО?
Самый важный фактор, определяющий успех ЭКО - это возраст женщины. Чем моложе женщина, тем лучше результат, т.е. выше шанс наступления беременности в программе ЭКО. К 40 годам даже методом ЭКО шанс наступления беременности не больше 15%. Это происходит из за уменьшения резерва яйцеклеток.
На что должны обращать внимание пациенты во время ЭКО?
ЭКО занимает, в общей сложности, приблизительно месяц. Процедура сама по себе довольно безболезненная и безопасная при условии, что вы обратились к специалисту. Единственное, что требуется от пациентки, это точно выполнять указания врача. Один из самых часто задаваемых вопросов касается цены этой процедуры. Надо сказать, что во всем мире процедура ЭКО является достаточно дорогой, и не все пары могут себе позволить прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению. Мы хотим обрадовать наших пациентов и сообщаем, что цены на ЭКО клинике Mediclub значительно снизились, и сейчас стоимость экстракорпорального оплодотворения со стимуляцией овуляции 3200 манат.