Aston Martin представил самый быстрый кабриолет
Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin представил кабриолет DBS Superleggera Volante, который появится в продаже в третьем квартале этого года. Цены на автомобиль начинаются от 295 500 евро, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу бренда.
Длина двухдверного кабриолета Volante составляет 4715 мм, ширина — 2145 мм, высота — 1295 миллиметров. Размер колесной базы равен 2805 миллиметрам. Автомобиль получил черную решетку радиатора, многочисленные элементы кузова из углеродного волокна, спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками, светодиодную оптику, спойлер и 21-дюймовые колесные диски, «обутые» в шины Pirelli P Zero.
DBS Superleggera Volante укомплектовали 12-цилиндровым твин-турбомотором объемом 5,2 литра, развивающим 715 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией ZF. Суперкар способен ускоряться с места до 100 км/ч за 3,6 сек., его максимальная скорость составила 340 км в час. Таким образом, новинка стала самым быстрым кабриолетом Aston Martin. Масса кабриолета составляет 1863 килограмма.