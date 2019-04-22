Российский министр обороны обещает скорую победу над ИГИЛ

Боевики международной террористической организации "Исламское государство" в ближайшей перспективе будут ликвидированы в регионе Ближнего Востока, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

"Благодаря усилиям военно-политического руководства Сирии и Ирака, при поддержке стран-гарантов астанинского формата - России, Ирана и Турции основные силы ИГИЛ в регионе разгромлены. Работа по ликвидации бандформирований проводится и будет завершена в ближайшей перспективе", - сказал российский министр.

По его словам, в настоящее время сложная обстановка сохраняется лишь в тех районах Сирии, которые не находятся под контролем правительства этой страны.

VIII Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2019) открылась сегодня в российской столице. Участники конференции обсуждают проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность. В рамках конференции пройдут пленарные заседания, посвященные обмену мнениями по вопросам современных военных угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями.