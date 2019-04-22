Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Шёрнер известен как единственный военный германской армии, начавший службу простым солдатом и дослужившийся до высшего звания, а также как человек, преданный Гитлеру до самой его смерти.

В США выставили на аукцион документ, который считается подтверждением намерения Гитлера остаться в Берлине до конца войны. Речь идет о телеграмме, которую Гитлер адресовал генерал-фельдмаршалу Фердинанду Шёрнеру, пишет российский телеканал НТВ.

В телеграмме, отправленной 24 апреля 1945 года, Гитлер пишет, что намерен остаться в Берлине: «Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающем для Германии бою и подать пример всем оставшимся. Я верю, что таким образом буду наиболее полезен Германии. Всем вам нужно сделать все возможное, чтобы победить в битве за Берлин. Лично вы можете в этом помочь, если как можно раньше начнете наступление на север».

Документ планируется продать на двухдневном аукционе в штате Мэриленд. Ожидаемая стоимость лота — от 60 тыс. до 80 тыс. долларов.

Согласно официальной версии, Адольф Гитлер покончил с собой в своем бункере в Берлине 30 апреля 1945 года, когда советская армия штурмовала Рейхстаг. Вместе с ним совершила самоубийство его жена Ева Браун. Однако существуют предположения, что Гитлер на самом деле бежал в Южную Америку. Так, на днях ФБР рассекретило документы, из которых следует, что такая версия прорабатывалась.