Архитекторы протестуют: нельзя в Баку сносить этот дом!!!

Напомним, что несколько дней назад haqqin.az писал о том, что в Баку планируют снести здание, расположенное по улице Г.З. Тагиева, 18-22, которое было построено в конце XIX - начале ХХ веков, и возвести на его месте «современную красивую новостройку». Однако в Госкомитете по градостроительству и архитектуре заявили, что к ним не поступало запросов на разрешение о сносе исторического здания и строительстве на его месте новостройки. Соответственно, никакого разрешения госкомитет не давал.

Со специальным заявлением о недопустимости сноса исторического здания Гаджи Зейналабдина Тагиева выступил и глава Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде.

«После того, как нами было дано предложение об определении границ исторического центра Баку и создания в этих границах самостоятельного административного района и это предложение было одобрено и поддержано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, какие-либо самовольные внедрения в историческую среду недопустимы. Поэтому здание по адресу Гаджи Зейналабдина Тагиева 18-22 не может быть снесено. Этого не допустит ни одна госструктура, несущая за это ответственность», - говорится в заявлении Эльбая Гасымзаде, поступившем в редакцию haqqin.az.