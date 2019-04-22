Роухани: Переговоры с Вашингтоном возможны, если...

Иран может сесть за стол переговоров с США, однако считает, что пока не созданы условия для этого, а Вашингтон не готов к диалогу, заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

"Переговоры возможны, если будет прекращено давление и США принесут извинения. Некоторые считают, что Вашингтон хочет переговоров, а Иран отказывается. Однако это не так. США сейчас вообще не готовы вести диалог", - передает слова иранского президента агентство ISNA.

Роухани добавил, что "условия, созданные Вашингтоном, не являются переговорным процессом, нелогичны и лишены смысла".

"Сначала нам надо доказать, что США сделали ошибку. Когда они поймут, что вели себя неправильно и будут готовы решать проблемы на основании логики и здравого смысла, мы сядем за стол переговоров", - сказал Роухани, отметив, что попытки США полностью прекратить нефтяной экспорт Ирана тщетны. По его словам, "обнулить поставки нефти не удастся", а у народа Ирана в сегодняшних условиях "выход один - сопротивление".