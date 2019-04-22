Синоптики порадовали теплым прогнозом

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром местами моросящий дождь, прогнозируется юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 7-9, днем 14-19 тепла, в Баку ночью 7-9, днем 16-18 градусов тепла.

В регионах Азербайджана, в частности, в некоторых горных и предгорных районах, вечером и ночью ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла, в горах ночью от двух градусов мороза до трех тепла, днем 4-8 градусов тепла.