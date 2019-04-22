Баба Рзаев продолжает переговоры с послами
Глава ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Теруюки Катори, сообщает Центр по связям со общественностью ОАО.
Согласно информации, во встрече приняли участие генеральный директор компании TEPSCO Фунахаши Нобуюки, менеджер проекта «Север-2», осуществляемого в Баку, Сато Митсуюки и другие представители бизнес-сообщества.
На встрече были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также новые проекты. Напомним, что на прошлой неделе Глава ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев встретился с послом Турции в Азербайджане.