Инара Рафикгызы 15:09

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу 31-летнего Эльнура Бабаева, обвиняемого в мошенничестве. На заседании в качестве потерпевшего дал показания бизнесмен Акиф Рагимов. В суде было объявлено, что бизнесмен был доставлен на заседание в принудительном порядке, так как ранее он отказывался являться в суд. Напомним, что 8 ноября 2017 года, возле Площади флага сын владельца ОАО Xırdalan Xəz предпринимателя Акифа Рагимова Рагим Рагимов на автомобиле Jeep Grand Cherokee (90-FO-007) насмерть сбил 42-летнюю Кенуль Алекперову и скрылся с места происшествия.

Для того, чтобы несовершеннолетний сын богатого бизнесмена, который на своем внедорожнике насмерть сбил мать троих детей, избежал ответственности, обвиняемый Эльнур Бабаев пообещал этому бизнесмену добыть экспертное заключение о том, что погибшая женщина якобы была пьяна. За это предприниматель заплатил Э.Бабаеву 52,5 тысячи манатов. На заседании Акиф Рагимов заявил, что дал деньги Эльнуру Бабаеву за правовую помощь. Он стал отрицать то, что дал деньги за фальшивое экспертное заключение, которое помогло бы его сыну избежать ответственности. Обвиняемый Эльнур Бабаев подтвердил показания потерпевшего.

Согласно материалам обвинительного акта, было установлено, что виновником ДТП является Рагим Рагимов, который и был задержан через 20 дней после инцидента. Ему были предъявлены обвинения по статьям 263-1.3 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права на управление транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана. В материалах уголовного дела Эльнура Бабаева говорится, что он пообещал бизнесмену Акифу Рагимову закрыть дело против его сына Рагима Рагимова за 52,5 тысячи манатов. Он сказал предпринимателю, что сможет получить экспертное заключение о том, что погибшая в результате наезда дочь шехида Кенуль Алекперова была пьяна. Кроме того, он заверил, что при помощи следователя Вугара Аббасова сделает так, чтобы дело было решено в пользу сына Акифа Рагимова. Согласно договору, 10 тысяч из 52 500 манатов должно было быть потрачено на получение справки о том, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Остальные 42 500 манатов нужны были на поиск «нужных свидетелей», а также для подлога документов о том, что за рулем находился не сын бизнесмена, а его водитель. Но Э.Бабаев не смог сдержать своих обещаний. После того, как это ДТП попало под пристальное внимание СМИ, следователь Управления полиции Сабаильского района Вугар Аббасов был уволен за серьезные нарушения, допущенные в работе.