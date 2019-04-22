В Турции граждане Грузии грабили торговые центры

В Анкаре задержали граждан Грузии, совершавших кражи электротехники в торговых центрах турецкой столицы на протяжении долгого времени, пишет издание Rusturkey.

Отмечается, что в шести различных торговых центрах Анкары на протяжении трех месяцев совершались кражи дорогостоящих электронных товаров. Полицейские в ходе проведенного расследования изучили десятки записей камер видеонаблюдения торговых центров, что позволило установить личности подозреваемых. Ими оказались трое граждан Грузии.

В рамках проведенной спецоперации грабители были взяты с поличным во время очередной кражи. Подозреваемые задержаны и уже дали показания, в которых сознались во всех совершенных преступлениях.

Во время задержания у них были изъяты приспособления для совершения краж: шляпы и очки для маскировки, компьютерное оборудование и специальное приспособление из фольги для отключения сигнализации.