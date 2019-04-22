Nar обновил библиотеку сельской школы в Джалилабаде Фото
Известный своей поддержкой развитию науки, образования и просвещени Nar успешно завершил еще один проект, посвященный 23 апреля - Всемирному дню книги.
Так, оператор обновил библиотеку школы села Тезекенд Джалилабадского района, предоставив более 500 книг и современные компьютеры с доступом к электронной библиотеке. Книги, подаренные школе во время мероприятия, проведенного при поддержке Министерства образования, в основном охватывают классическую и современную литературу для школьников. Эти сказки, детские энциклопедии, детская литература, словари, образцы мировой и азербайджанской литературы.
Отметим, что книги предоставлены на азербайджанском, русском и английском языках.
Компьютеры, предоставленные Nar, будут использоваться школьниками во время компьютерных классов, а также для доступа к электронной библиотеке.
Для Nar стало традицией обеспечивать школы книгами по случаю Всемирного дня книги. В прошлом году мобильный оператор подарил книги одной из школ-интернатов в Баку. Цель кампании – повысить желание читать у детей, помочь им выработать привычку читать книги и понять важность образования.
Более подробную информацию об этой инициативе Nar можно найти здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=e6lktt9yxsY&feature=youtu.be