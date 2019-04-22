15:22

Известный своей поддержкой развитию науки, образования и просвещени Nar успешно завершил еще один проект, посвященный 23 апреля - Всемирному дню книги.

Так, оператор обновил библиотеку школы села Тезекенд Джалилабадского района, предоставив более 500 книг и современные компьютеры с доступом к электронной библиотеке. Книги, подаренные школе во время мероприятия, проведенного при поддержке Министерства образования, в основном охватывают классическую и современную литературу для школьников. Эти сказки, детские энциклопедии, детская литература, словари, образцы мировой и азербайджанской литературы. Отметим, что книги предоставлены на азербайджанском, русском и английском языках.