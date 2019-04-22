Россия подтвердила сроки поставки С-400 в Турцию

Первые поставки систем С-400 в Турцию запланированы на июль, сказал Интерфаксу глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, отметив, что Москва и Анкара договорились о частичной локализации производства систем в Турции.

«Да, уже все обсудили, все решено. У нас программа согласована, работаем в рамках исполнения контрактов»,— сказал Михеев.

По его словам, на предстоящей выставке IDEF-2019 в Стамбуле в конце апреля Россия и Турция планируют обсудить «программы развития всех общих проектов в области двигателестроения, авиастроения, вертолетостроения».

Поставки С-400 ожидались в марте 2020 года, однако позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс и начать поставки уже летом 2019 года.