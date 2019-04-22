Баку и Тегеран обсудили военное сотрудничество Фото
Находящийся в Москве с целью участия в VIII конференции по международной безопасности заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран по международным отношениям, бригадным генералом Мохаммадом Ахади, сообщает пресс-служба военного ведомства.
На встрече обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности.