Армения получит российские истребители в 2020 году

Первые многофункциональные истребители Су-30СМ будут поставлены в Армению к началу 2020 года, заявил журналистам армянский министр обороны Давид Тоноян в кулуарах VIII Московской конференции по международной безопасности, отметив, что существуют дальнейшие планы покупки данных самолетов, сообщает ТАСС.

"На первом этапе будет четыре самолета. Поставки предусматриваются к концу года - началу 2020 года. Дальше будем работать в этом направлении", - сказал Тоноян, добавив, что уже переведены первые денежные транши за российские истребители.

Армянский министр также отметил, что у Еревана есть планы по дальнейшей закупке российского вооружения: "Вооружаться и перевооружаться будем очень усиленно. Закупки будут вестись российского вооружения".