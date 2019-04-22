Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "паспортной оккупацией" решение России упростить предоставление гражданства жителям неподконтрольных Украинетерриторий Донбасса, пишет Корреспондент.net.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", - написал украинский министр в Twitter, призвав украинских граждан в Донбассе "не принимать российские паспорта".

"Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал Климкин.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что обратился в Совбез ООН по данному поводу.