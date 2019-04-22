Киев о выдаче российских паспортов жителям Донбасса Обновлено 18:15

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "паспортной оккупацией" решение России упростить предоставление гражданства жителям неподконтрольных Украинетерриторий Донбасса, пишет Корреспондент.net.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", - написал украинский министр в Twitter, призвав украинских граждан в Донбассе "не принимать российские паспорта". 

"Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал Климкин.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что обратился в Совбез ООН по данному поводу.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям так называемых «ДНР» и «ЛНР». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля, пишет Коммерсант.

Согласно указу, заявление о приеме на гражданство должно рассматриваться не дольше трех месяцев.

Ранее источники Коммерсанта рассказали, что российские власти намерены разрешить жителям «ДНР» и «ЛНР» в упрощенном порядке получать российское гражданство. По их словам, соответствующий указ мог появиться сразу после президентских выборов в Украине.

У президента РФ появилось право предоставлять гражданство по упрощенной схеме после внесения поправок в закон «О гражданстве РФ», которые вступили в силу 29 марта.

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