Беглый армянский чиновник просит в России политубежище

Бывший главный судебный пристав Армении, экс-депутат Мигран Погосян, арестованный на днях правоохранительными органами в России, обратился за политическим убежищем, пишут армянские СМИ.

«Ходатайство уже официально подано, надлежащим образом оформлено. Решение принимает комиссия при президенте РФ. Основания для этого, на мой взгляд, есть. Миграна Погосяна на родине преследуют по политическим мотивам», — сказал адвокат Погосяна Михаил Ямчитский.

Отметим, что генпрокуратура Армении обратилась к российским правоохранителям с просьбой экстрадировать на родину Погосяна, который был задержан 19 апреля в Петрозаводске. Бывший главный судебный пристав Армении арестован на 40 суток для рассмотрения вопроса об экстрадиции.

Погосяну в Армении предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, он был объявлен в розыск.