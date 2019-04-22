Россия попросила Хафтара остановить захват Триполи

Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара следует прекратить боевые действия. Такое заявление сделал в среду, 24 апреля, замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает «Лента.ру».

Дипломат отметил, что Москва «просит, главное, прекращения огня». Российская сторона считает, что участникам конфликта необходимо вернуться к диалогу под эгидой ООН, добавил замминистра.

Вершинин также заявил, что Россия поддерживает контакты и работает со всеми сторонами.

«Но пока не в Москве», - уточнил он.

23 апреля сообщалось, что ЛНА начала вторую фазу наступления на столицу страны - Триполи. В тот же день стало известно, что ее силы сбили военный самолет, который пытался атаковать авиабазу в Эль-Джуфре.

Хафтар приказал войскам начать наступление на ливийскую столицу 4 апреля. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи».