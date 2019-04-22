Эрдоган обратился к армянскому архиепископу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо наместнику патриарха Константинопольской епархии Армянской апостольской церкви Араму Атешяну в связи с событиями 1915 года, пишет Anadolu.

В послании турецкого лидера говорится, что 1915 год оказался тяжелым для всех подданных Османской империи.

«Турция выражает соболезнования всем жителям государства, погибшим во время событий 1915 года, и в том числе армянам», - говорится в письме Эрдогана.

В письме подчеркивается, что армянская община внесла весомый вклад в развитие страны как в период османского правления, так и после объявления Турецкой Республики.

«Власти Турции придают особое значение безопасности и благосостоянию армянской общины страны. Любые попытки отчуждения и изоляции этнических армян из числа граждан Турции будут решительно пресечены», - говорится в послании Эрдогана.

«Наша общая цель – укреплять отношения и делать все возможное для залечивания исторических ран между нашими народами, которые на протяжении всей истории делили радости и горести», - отмечается в послании.