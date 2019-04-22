Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике столкнулась с серьезной проблемой перед стартом Кубка мира, который начнется в Баку 26 апреля.

Травму получила капитан команды, ее лидер Сияна Василева. В связи с этим наша основная группа, в которую также входят Алия Пашаева, Диана Ахмедбейли, Айшан Байрамова и Зейнаб Гумметова, снялась с Кубка мира. Вместо них выступят резервистки, которые в этом году принимали участие на соревнованиях в Москве и Киеве. В нее входят Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова, Айна Джафарова и Сона Рахманова.

Смена состава практически лишает сборную Азербайджана шансов на медали в групповых соревнованиях бакинского Кубка мира. Для резервной команды выход в финал – уже будет успехом.

Когда Василева вновь сможет выйти на ковер, пока точно неизвестно. Уже ясно, что группе придется отказаться от выступления на Кубке мира в испанской Гвадалахаре в начале мая.