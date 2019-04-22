Травма лидера сборной Азербайджана Команда снялась с Кубка мира
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике столкнулась с серьезной проблемой перед стартом Кубка мира, который начнется в Баку 26 апреля.
Травму получила капитан команды, ее лидер Сияна Василева. В связи с этим наша основная группа, в которую также входят Алия Пашаева, Диана Ахмедбейли, Айшан Байрамова и Зейнаб Гумметова, снялась с Кубка мира. Вместо них выступят резервистки, которые в этом году принимали участие на соревнованиях в Москве и Киеве. В нее входят Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова, Айна Джафарова и Сона Рахманова.
Смена состава практически лишает сборную Азербайджана шансов на медали в групповых соревнованиях бакинского Кубка мира. Для резервной команды выход в финал – уже будет успехом.
Когда Василева вновь сможет выйти на ковер, пока точно неизвестно. Уже ясно, что группе придется отказаться от выступления на Кубке мира в испанской Гвадалахаре в начале мая.
Напомним, что наша групповая команда завоевала право выступить в конце июня на Европейских играх в Минске. Тренерский штаб надеется, что Сияна сможет восстановиться к тому времени и выступить на Евроиграх хотя бы в одном упражнении. В таком случае в другом виде Василеву заменит одна из гимнасток резервной команды.
Возвращаясь к предстоящему Кубку мира, стоит сказать, что в нем ожидается участие 39 стран. Помимо групповой команды, от Азербайджана выступят Зохра Агамирова и Вероника Гудис.
26 апреля состоятся индивидуальные соревнования с обручем и мячом, а также соревнования групп с мячами. На следующий день индивидуалки выступят с булавами и лентами, а групповички – с тремя обручами и двумя парами булав. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. А в воскресенье, 28 апреля, состоятся отдельные финалы.
Соревнования пройдут на Национальной гимнастической арене и будут ежедневно начинаться в 12:00.