Названа самая красивая женщина планеты

Издание отмечает, что артистка совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов Once Upon a Farm и участие в движении помощи детям Save the Children. Кроме того, Гарнер сама является матерью троих детей.

В интервью People 47-летняя актриса призналась, что в молодости не считала себя привлекательной, а родители никогда не делали комплиментов ее внешности. Она добавила, что сейчас в свободное время чаще всего носит спортивную одежду, а также совсем не умеет правильно наносить макияж.

Дженнифер Гарнер — актриса и продюсер. Известна по таким фильмам, как «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «Далласский клуб покупателей» и «День святого Валентина».

В 2018 году People признал самой красивой женщиной планеты певицу Пинк.