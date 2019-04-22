Названа самая красивая женщина планеты
Американская актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Она оказалась на обложке специального выпуска, пишет Лента.ру.
Издание отмечает, что артистка совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов Once Upon a Farm и участие в движении помощи детям Save the Children. Кроме того, Гарнер сама является матерью троих детей.
В интервью People 47-летняя актриса призналась, что в молодости не считала себя привлекательной, а родители никогда не делали комплиментов ее внешности. Она добавила, что сейчас в свободное время чаще всего носит спортивную одежду, а также совсем не умеет правильно наносить макияж.
Дженнифер Гарнер — актриса и продюсер. Известна по таким фильмам, как «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «Далласский клуб покупателей» и «День святого Валентина».
В 2018 году People признал самой красивой женщиной планеты певицу Пинк.