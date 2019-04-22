В мире заговорили об успехах БТА

В статье также содержится информация о дальнейших улучшениях транспортной инфраструктуры и городского транспорта, включая регулирование общественного транспорта, оптимизацию сети маршрутов и формирование специальной модели управления в транспортном секторе города Баку.

Автор статьи, в которой говорится о том, что сейчас в Баку эксплуатируются 300 комфортабельных автобусов İVECO, работающих на сжиженном газе (CNG) и не загрязняющих окружающую среду, рассказывает о мерах по обновлению автобусного парка. Также положительно оценено то, что приобретены 300 автобусов нового поколения марки BMC, отвечающих стандартам Евро-6. В статье подчеркивается, что начиная с 2022 года предусматривается закупка для сферы общественного транспорта Баку автобусов, работающих на сжиженном газе (CNG) и электричестве (Hybrid).

Отметим, что Бакинское транспортное агентство стало членом Международной ассоциации общественного транспорта, объединяющей более 200 городских транспортных агентств по всему миру. Ассоциация объединяет специалистов в сфере общественного транспорта и считается подходящей платформой для обсуждения соответствующих перспектив развития, проблем и обмена передовым опытом.

Международная ассоциация общественного транспорта была создана 17 августа 1885 года. Организация со штаб-квартирой в Брюсселе включает 14 региональных отделений и координационных центров. В организации насчитывается 1400 членов из 96 стран. Повышение интереса к общественному транспорту, распространение передовой практики, взаимодействие международных специалистов по транспорту, организация курсов, тренингов и семинаров в сфере транспорта, организация международных форумов и конференций являются основными направлениями деятельности организации.