Россия испытывает в Сирии новые боевые машины
Россия направила на испытания в Сирию новые боевые машины наводчика (БОМАНы), выполняющие наводку ударной авиации, сообщили «Известиям» несколько информированных источников в Минобороны РФ.
«Когда будет накоплен опыт применения, разработчики внесут необходимые конструктивные изменения, и машина начнет поставляться в войска», - пишет издание.
Современная БОМАН, отмечает газета, создана на базе бронеавтомобиля «Тигр». Машина получила мощную радиостанцию, лазерный целеуказатель, дальномер, тепловизор и терминалы автоматизированной системы управления (АСУ). БОМАН интегрирована в комплекс разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».
«Раньше авианаводчик должен был нести на себе тяжелую аппаратуру. Кроме того, рядом с ним всегда должен был находиться радист. В машине же можно разместить гораздо более габаритную и мощную аппаратуру, которая может передавать информацию и на командный пункт, и сразу в воздух. Такое оборудование, конечно, на себе не потащишь», - сказал изданию бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.