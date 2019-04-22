В России полицейские забили насмерть отца чемпиона мира по MMA

В городе Орехово-Зуево (Московская область РФ) отец двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау подвергся нападению со стороны полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У 46-летнего Сулли Юнусилау диагностировали отек и дислокацию мозга, а также сильные гематомы. По данным канала, мужчина несколько дней провел в больнице и скончался от полученных травм.

По данным канала, оперуполномоченные Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов увидели на улице 46-летнего мужчину. Полицейские стали приставать к прохожему, шутить над его внешностью и пугать задержанием. Спрятаться от молодых людей Сулли попытался в аптеке, однако его догнали и сильно избили.

Виновники его смерти стали фигурантами уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении полномочий.

В МВД РФ по Московской области сообщили, что подозреваемые задержаны и отстранены от выполнения служебных обязанностей. Назначена служебная проверка.