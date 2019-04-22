Азад Рагимов об отмене концерта Сэма Смита и контракте с Джесси Джей

Напомним, что сегодня было объявлено о том, что Сэм Смит не сможет спеть в «Кристалл Холле» 27 апреля. Ранее по состоянию здоровья он прервал свое турне по ЮАР. 16 апреля Смит давал концерт в Кейптауне, но он продлился всего 45 минут. Из-за проблем с голосом певец вынужден был покинуть сцену. Врачи порекомендовали ему отменить последующие выступления и взять отдых.

«К сожалению, Сэм Смит заболел и не сможет выступить в Баку, - заявил Азад Рагимов в прямом эфире телеканала AzTV. - Но мы за короткие сроки, практически за две ночи, заключили контракт со всемирно известной певицей Джесси Джей. Она по уровню ничуть не уступает Сэму Смиту (улыбается). Мы рады, что не оставили наших любителей спорта и культуры без концерта 27 апреля».

28 апреля, как известно, в Баку выступит другая известная исполнительница – Карди Би.

Также Азад Рагимов оценил уровень готовности Баку к проведению четвертой по счету гонки «Формулы-1» и рассказал о пользе, которую приносит гонка Азербайджану.

«Мы на 100 процентов готовы. Все работы выполнены. Город готов. Продажа билетов шла лучше, чем в предыдущие годы. Билетов на трибуны уже не осталось.

Какую пользу приносит «Формула» нашей стране? Увеличивается количество туристов. Помимо этого, «Формула» обеспечивает работой нашу молодежь. Более 100 человек работают на постоянной основе и примерно 1000 человек привлекаются ближе к гонкам. Более 10 тысяч людей участвуют в работе, представляя субподрядчиков. Помимо этого, в этом году мы привлекли около 3 тысяч волонтеров».