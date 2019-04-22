Трамп отказал армянам в «геноциде»
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с событиями 1915 года в Османской империи, используя при этом выражение Meds Yeghern, что в переводе с армянского означает «большая трагедия», сообщает Anadolu.
Согласно информации, Трамп почтил память армян Османского государства, погибших в период Первой мировой войны, назвав события 1915 года «одним из самых массовых убийств XX века».
Трамп пообещал извлечь уроки из истории: «Поддерживаем усилия армян и турок в вопросе признания и принятия трагических событий прошлого».
Начиная с 1993 года президенты США, ежегодно выступая с письменными заявлениями в связи с событиями 1915 года, характеризуют эти события словами «большая трагедия, убийства и изгнания».