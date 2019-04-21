Террористы на Шри-Ланке планировали вторую серию атак
Организаторы терактов на Шри-Ланке планировали совершить вторую серию атак. Взрывы должны были прогреметь и на похоронах жертв, рассказали в правительстве Шри-Ланки, передает телеканал CNN.
Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели взрывы в отелях и церквях. В результате погибли 359 человек. По данным полиции, теракты устроили девять террористов-смертников, при этом один из них учился в Великобритании. В настоящий момент в причастности к взрывам подозревают 60 человек, они арестованы. Также полицейские нашли на главном автовокзале города Коломбо 87 детонаторов.