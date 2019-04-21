В Азербайджане проходит Falcons Summit фото
При организации Агентства по инновациям в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий в Баку проходит глобальное мероприятие Falcons Summit. Основной целью Falcons Summit является представление инвесторам инновационных стартап-проектов в различных сферах, обсуждение возможностей финансирования и демонстрации инвестиционных возможностей Азербайджана.
Мероприятие ориентировано на увеличение капитала и создание новых возможностей для стартап-компаний, желающих установить деловые связи с крупными инвесторами, бизнес-лидерами, представителями международных организаций и государственных структур.
Сегодня на церемонии открытия саммита выступили заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, руководящие лица Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, компании BP.
Затем был продемонстрирован подготовленный Агентством по инновациям видеоролик İnnovaNation, отражающий инвестиционный потенциал Азербайджана, перспективы вложения инвестиций в страну.
Саммит собрал инвесторов, стартаперов, предпринимателей, представителей компаний и организаций из стран Персидского залива (Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Оман), а также Японии, Италии, Франции, Израиля, Швейцарии, Великобритании, Турции, Беларуси, США, Казахстана, Южной Кореи, Бразилии, Германии, России, Чехии, Индии и Украины.
В мероприятии наряду с делегациями этих стран приняли участие руководители государственных и правительственных структур, представители дипломатического корпуса, банковско-финансового сегмента и учредители частных компаний.
В целом участвовали представители более 500 проектов и компаний.
В рамках Falcons Summit, который продолжится до 26 апреля, также планируется проведение встреч в формате B2B между потенциальными инвесторами, венчурными фондами и стартап-компаниями. На этих встречах около 40 представителей различных проектов получили возможность представить свою продукцию и услуги потенциальным инвесторам.
В рамках мероприятия также будут организованы промышленные туры для иностранных инвесторов.
Саммит планируется проводить ежегодно в преддверии Гран-при Азербайджана «Формулы-1».