19:14

При организации Агентства по инновациям в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий в Баку проходит глобальное мероприятие Falcons Summit. Основной целью Falcons Summit является представление инвесторам инновационных стартап-проектов в различных сферах, обсуждение возможностей финансирования и демонстрации инвестиционных возможностей Азербайджана. Мероприятие ориентировано на увеличение капитала и создание новых возможностей для стартап-компаний, желающих установить деловые связи с крупными инвесторами, бизнес-лидерами, представителями международных организаций и государственных структур.

Сегодня на церемонии открытия саммита выступили заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, руководящие лица Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, компании BP. Затем был продемонстрирован подготовленный Агентством по инновациям видеоролик İnnovaNation, отражающий инвестиционный потенциал Азербайджана, перспективы вложения инвестиций в страну. Саммит собрал инвесторов, стартаперов, предпринимателей, представителей компаний и организаций из стран Персидского залива (Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Оман), а также Японии, Италии, Франции, Израиля, Швейцарии, Великобритании, Турции, Беларуси, США, Казахстана, Южной Кореи, Бразилии, Германии, России, Чехии, Индии и Украины.