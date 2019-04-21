Макрон вместо Зеленского поздравил с победой пранкеров

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить того с победой на выборах, однако попал к пранкерам, передает РИА Новости.

Как именно Макрону удалось дозвониться до пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вована и Лексуса) - неизвестно. Запись разговора пранкеры опубликовали на YouTube.

На записи слышно, что ассистент Макрона спрашивает у собеседника, является ли тот «господином Зеленским». Собеседник отвечает, что он ассистент избранного президента Украины, и «передает ему трубку».

Далее через переводчиков Макрон посоветовал «Зеленскому» «насладиться этим моментом в кругу семьи и обсудил с ним ряд политических вопросов.