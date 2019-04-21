Хаменеи: Иран будет экспортировать любое количество нефти

Попытки США заблокировать экспорт иранской нефти ни к чему не приведут, поскольку Тегеран будет экспортировать любое количество нефти, которое ему нужно. Об этом заявил духовный лидер Ирана, аятолла Сейед Али Хаменеи, передает Tasnim.

«Исламская Республика Иран будет экспортировать любое количество нефти, которое потребуется», - подчеркнул лидер. По его словам, США сейчас сосредоточены на экономической проблеме, чтобы нанести вред Ирану, но иранскую нацию никогда не удастся поставить на колени перед лицом «великого сатаны».

Он также дал понять, что политика врагов не останется без ответа, потому что иранская нация не будет бездействовать перед лицом заговоров.