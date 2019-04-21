В США рассказали о проблемах «Арматы»

Перспективный танк Т-14 «Армата» опережает по стоимости и тактико-техническим характеристикам западные боевые машины, но остается слишком дорогим для России, пишет The National Interest.

Американский журнал к преимуществам Т-14 «Армата» относит, в частности, необитаемую башню со 125-миллиметровой пушкой, ракетное вооружение с лазерным наведением и дальность хода более 500 километров.

Стоимость Т-14 «Армата» составляет четыре миллиона долларов, в отличие от M1A2 Abrams, который оценивается в шесть миллионов.

В издании полагают, что в случае, если Т-14 «Армата» найдет иностранного покупателя, вырученных денежных средств все равно будет недостаточно для серийного производства сотен таких танков для российской армии.

По мнению The National Interest, сократить расходы на производство Т-14 «Армата» можно, пожертвовав в конструкции машины рядом функций, например, туалетом.