Объект был у отца олигарха и ушел сыну депутата

Об этом в своих показаниях в качестве свидетеля по уголовному делу Гусейна Абдуллаева сказал начальник отдела в компании Avromed Дадаш Рзаев. Он также пролил свет на обстоятельства, согласно которым крупный объект площадью в 786 квадратных метров в центре Баку перешел в руки Орхана Фейзиева.

Дело в том, что в процессе купли/продажи объекта от имени Орхана Фейзиева выступал именно Дадаш Рзаев. Примечательно, что объект не сразу перешел в собственность Орхана Фейзиева и сначала был куплен на имя трех людей – Елизаветы Ализаде, Суджеддина Керимова и Гульяз Мамедовой. И уже потом собственность была оформлена на имя сына депутата.

Еще одним интересным фактом является участие в деле народной артистки Гульяз Мамедовой. В ходе расследования выяснилось, что они с Джаванширом Фейзиевым выходцы из села Беюк Дехне Шекинского района.

В беседе с корреспондентом издания Qafqazinfo Гульяз Мамедова подтвердила информацию, подчеркнув, что Джаваншир Фейзиев приходится ей двоюродным братом.

«Я прошу вас не слишком поднимать эту тему. Это было давно, и любой человек может приобрести себе объект. У меня нет никаких связей с Гусейном Абдуллаевым. А Джаваншир Фейзиев мой двоюродный брат. Не стоит раздувать этот вопрос», - сказала народная артистка.