Британский миллиардер оказался «на волосок от смерти»

Британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон едва не погиб при открытии центра своей компании в Майами. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Инцидент произошел 4 апреля во время церемонии открытия железнодорожного вокзала Virgin MiamiCentral. «Моей задачей было стянуть баннер, скрывавший новый логотип компании Virgin Trains USA. Команда убедилась, что процедура безопасна. Мы были уверены, что можно начинать», — сказал Брэнсон.

Однако, по словам миллиардера, внезапно усилился ветер, и, когда он потянул за веревку, баннер сорвался, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы.