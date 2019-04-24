Шотландия проведет второй референдум о независимости

Большинство жителей Шотландии выступают за проведение второго референдума о независимости. Об этом заявила глава правительства Шотландии Никола Стерджен, ссылаясь на данные опросов, передает Sky News.

По ее словам, второй референдум должен состояться до мая 2021 года. «Выбор между Brexit и будущим Шотландии как независимой европейской нации должен быть предложен во время работы нынешнего состава парламента», — сказал она.

Стерджен добавила, что закон, который будет регулировать проведение предстоящего референдума, планируется принять к концу 2019 года.

Ранее в апреле ЕС и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября. При этом в случае, если соглашение не будет ратифицировано до 22 мая, Лондону придется участвовать в выборах в Европарламент. В случае невыполнения этих обязательств Великобритания должна будет покинуть ЕС 1 июня.