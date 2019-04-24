Военные самолеты США приблизились к границам России

Американские самолеты ВВС RC-135V 24 апреля провели разведку вблизи границ России, сообщает «Московский комсомолец».

По данным западных авиаресурсов, самолет с позывным KISS41, вылетевший с Крита, совершил полет вдоль Большого Сочи, затем курсировал у Крыма и Керченского пролива.

В воздухе была проведена дозаправка самолетом KC-135R.

Отмечается, что одновременно аналогичный самолет, вылетевший из Великобритании, провел многочасовой полет в районе Мурманской области.