Изменены сроки проведения «Формулы-1» в Баку

«Это было сложно, но благодаря переговорам в следующем году и, я думаю, в последующие годы «Формула-1» будет проводиться в Баку в июне. В следующем году основная гонка состоится 28 июня», - заявил Азад Рагимов.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов сообщил журналистам о том, что начиная с 2020 года гонки «Формулы-1» будут проводиться в Баку в июне, а не в апреле, как сейчас.

Стоит отметить, что в июне-июле следующего года Баку также примет четыре матча финальной стадии чемпионата Европы по футболу. Игры на Бакинском Олимпийском стадионе состоятся 13, 17 и 21 июня, а также 4 июля.

Таким образом, «Формула-1» займет место в двухнедельном промежутке между футбольными матчами в Баку. При этом на 28 июня запланированы две встречи 1/8 финала Евро-2020, которые пройдут в других городах - Будапеште и Бильбао. И хотя эти игры, скорее всего, начнутся после завершения Гран-при Азербайджана, футбольный чемпионат все равно отнимет у бакинской «Формулы-1» немалую долю внимания мировой спортивной общественности.

Напомним, что в 2016 году главная гонка в Баку также проходила в дни проведения чемпионата Европы по футболу. Она состоялась 19 июня и, если сравнивать с 2017-м и 2018-м годами, большого интереса к себе не привлекла. В 2017 году Гран-при Азербайджана прошел 25 июня, в 2018-м – 29 апреля. В этом году основная гонка будет проведена 28 апреля.